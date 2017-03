VN-experts ontvoerd in Congo

Het VN-duo, coördinator Michael J. Sharp en Zaida Catalán, maakt deel uit van de VN-expertengroep over Congo. Regeringswoordvoerder Lambert Mende zegt aan Jeune Afrique niet te weten welke missie de twee uitvoerden in het land.

De exacte omstandigheden van de ontvoering zijn nog niet duidelijk, aldus Kinshasa. In een communiqué meldt Mende alvast dat de regering en de VN een onderzoek opgestart zijn, in de hoop de locatie van de gijzelaars te achterhalen. De woordvoerder van de VN-vredesmissie in Congo Monusco, Felix Prosper Basse, bevestigde de ontvoering.

Jeune Afrique schrijft op zijn website dat de ontvoering zondagavond gebeurde, door gewapende mannen. Het tijdschrift wijst erop dat aanhangers van de in augustus gedode chef Kamwina Nsapu de regio teisteren. Nog volgens Mende hadden de twee experts zondag de hoofdstad van de provincie Kasaï-Central verlaten, en waren ze op weg naar de streek waar sinds begin februari een zestigtal doden gevallen zijn in een streek waar Naspu's militie sterk staat.

"Ondanks herhaaldelijke oproepen weigert de Congolese regering mee te werken aan een onafhankelijk en internationaal onderzoek naar de gebeurtenissen", zegt Pieter-Jan Hamels, beleidsmedewerker Centraal-Afrika bij 11.11.11. "Dat is totaal onaanvaardbaar."

Voor 11.11.11 is dit nieuwe, dodelijke incident opnieuw aanleiding om België en de EU op te roepen de druk op de Congolese leiders te blijven opvoeren, "om de politieke en veiligheidssituatie te de-escaleren, voor het te laat is".

Vorige week nog besloten de Europese ministers van Buitenlandse Zaken samen na een ministerraad om bereid te zijn nieuwe sancties te treffen tegen personen die verantwoordelijk zijn voor, onder meer, zware mensenrechtenschendingen. Er lopen al Europese en Amerikaanse sancties tegen een aantal regimeleden.

De VN-expertengroep over Congo bestaat uit zes mensen, en wordt elk jaar benoemd door de secretaris-generaal. Zij stellen elk jaar een rapport op, onder meer over de handel in illegale wapens in Congo.