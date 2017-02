Video: Franse journalist wordt hardhandig weggevoerd als hij vraag stelt aan Marine Le Pen

Paul Larrouturou, journalist van het Franse nieuwsmagazine Quotidien, is met harde hand de zaal uitgezet toen hij een vraag wou stellen hardhandig aan Marine Le Pen op een ondernemersbeurs. Dat gebeurde toen hij de Franse politica en presidentskandidate wilde vragen of de lijfwacht van Marine Le Pen effectief haar parlementair medewerker is geweest in het Europees Parlement.

Gisteren besliste het Europees Parlement nog om een deel van het loon van Marine Le Pen in te houden. De voorzitster van het Franse Front National weigert in totaal bijna 340.000 euro aan het parlement terug te betalen omdat ze medewerkers, betaald met Europees geld, voor haar eigen partij zou hebben ingezet. Ze zou onder andere een medewerkerssalaris hebben uitgekeerd aan haar lijfwacht.

Nous souhaitions simplement savoir si le garde du corps de Marine Le Pen avait eu un emploi fictif au Parlement européen ou non. #Quotidien pic.twitter.com/MVEHh4PZxn -- Quotidien (@Qofficiel) 1 februari 2017

De journalist bood verzet en haalde zijn persaccreditatie tevoorschijn. Larrouturou probeerde nog verhaal te halen bij de security en vroeg excuses, waarop hij en zijn cameraploeg een tweede keer met geweld werden aangepakt. Toen een lid van de ploeg nog een scheldwoord nariep, reageerden de veiligheidsagenten furieus.

Over waarom de journalist bij de kraag werd gevat, zijn er twee versies. Volgens de security die hem buitenzette en voor de ondernemersbeurs werkt, stelde de journalist zich agressief op tegenover de agenten. De redactie van Quotidien zegt dan weer dat Larrouturou op vraag van het Front National werd buitengezet.

De redactie van Quotidien lag eerder al in de clinch met Le Pen. De journalisten van het programma zijn niet welkom op evenementen van de partij. Een ploeg van Le Petit Journal - de voorganger van Quotidien - kreeg in 2015 al eens te maken met agressie tijdens een bijeenkomst van het Front National.