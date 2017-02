Europees Parlement houdt deel loon Marine Le Pen in

Het Europees Parlement houdt met onmiddellijke ingang een deel van het loon van Marine Le Pen in. De voorzitster van het Franse Front National weigert 298.392 euro aan het parlement terug te betalen omdat ze een medewerkster voor de partij inzette. Le Pens kabinetschef Catherine Griset zou volgens het Europese fraudebureau OLAF tussen 2010 en 2016 niet in Brussel of Straatsburg, maar op het partijbureau van het Front National bij Parijs hebben gewerkt.

Nu de deadline is verstreken, houdt het parlement voorlopig de helft van haar bruto maandsalaris, de volledige maandvergoeding voor haar kantoor en de helft van haar dagvergoedingen in. In totaal zou het gaan om 8.484 euro per maand. Ook de helft van haar dagelijkse onkostenvergoeding wordt ingehouden, net als de volledige som van haar algemene onkostenvergoeding.

Tegen eind februari moet Le Pen nog een bedrag van 41.500 euro terugbetalen dat ze in 2011 als medewerkerssalaris uitkeerde aan haar lijfwacht. Daarnaast lopen er volgens NRC Handelsblad nog onderzoeken naar parlementair medewerkers van vijf andere FN-leden.

'Langs de parkeergarage'

Volgens weekblad L'Obs zei Griset dat haar Europese werkzaamheden nooit deftig geregistreerd zijn, omdat ze het gebouw van Front National altijd 'via de parkeergarage' binnenging bij Le Pen in de auto. Dat ze niet kan aantonen dat ze in Brussel woonde, zoals haar contract dat voortschrijft, verklaart ze zelf doordat ze altijd bij vrienden logeerde.

De Franse politica spreekt van een hetze. 'Als je een beetje gehecht bent aan mensenrechten en verdediging, dan kun je je alleen maar verbazen over dit soort gedrag', zei Le Pen tegen Le Monde. En nog: 'Om die lonen terug te geven, moet ik ze ontvangen hebben, maar ik heet niet François Fillon', zei ze, verwijzend naar haar tegenkandidaat voor het Franse presidentschap die de afgelopen dagen in opspraak kwam. Zijn vrouw Penelope zou betaald zijn voor werk dat ze nooit zo hebben uitgevoerd. Le Pen heeft aangifte gedaan tegen OLAF en de secretaris-generaal van het Europees Parlement, Klaus Welle.