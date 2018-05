Verkiezingsbelofte Erdogan: doorgaan met toetredingsonderhandelingen EU

Dat heeft hij donderdag gezegd bij de voorstelling van het programma van zijn partij, exact een maand voor de vervroegde verkiezingen van 24 juni.

'We gaan de economische en politieke relaties met de verschillende regionale structuren versterken, te beginnen met de Europese unie', aldus Erdogan tijdens een meeting van zijn AKP in de hoofdstad Ankara. 'We zullen verdergaan met de toetredingsonderhandelingen met de EU, op basis van een win-winprincipe, die we als een strategisch doel beschouwen.'

Gespannen

De gesprekken over een Turks EU-lidmaatschap zijn al enkele jaren zo goed als dood, net als de relaties tussen de twee partijen die sinds de mislukte staatsgreep van juli 2016 verder verslechterd zijn.

Vanuit Brussel worden onder meer het afbrokkelen an de rechtstaat en de autoritaire trekjes van Erdogan veroordeeld.

In het programma van Erdogans partij wordt daarnaast ook de noodzaak om 'een nauwe samenwerking met de Verenigde Staten te behouden' vermeld.