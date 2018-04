Vergiftiging Skripals: internationale waakhond geeft Britten gelijk

De Britse regering zegt dat de Skripals op 4 maart werden vergiftigd met het Russische zenuwgas Novitsjok. In de conclusie van zijn onderzoek, dat het op vraag van Londen uitvoerde, maakt de OPCW geen melding van het zenuwgas of van Rusland, maar enkel dat de organisatie 'de bevindingen van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de identiteit van het gif dat in Salisbury werd gebruikt en drie mensen ernstig verwondde, bevestigt'.

Het product dat gebruikt werd had een erg hoge zuiverheidsgraad, zo blijkt nog uit het persbericht.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft aangekondigd op 18 april een vergadering bijeen te roepen met de OPCW om 'de volgende stap te bespreken' na de publicatie van de bevindingen. 'We werken zonder ophouden met onze partners om het onaanvaardbare gebruik van wapens van dit type tegen te gaan en hebben een vergadering met OPCW samengeroepen voor volgende woensdag', klinkt het.

Diplomatiek conflict

Londen beschuldigt Rusland ervan achter de aanval te zitten, maar Moskou ontkent elke betrokkenheid. Het incident heeft tot grote diplomatieke spanningen tussen Rusland en het Westen geleid. Bijna 30 landen hebben al aangekondigd dat ze alles samen meer dan 140 Russische diplomaten het land uitzetten. De regering in Moskou heeft gereageerd met het terugsturen van tientallen westerse diplomaten.

Joelia Skripal (33) is intussen uit het ziekenhuis van Salisbury ontslagen. Ook haar 66-jarige vader is aan de beterhand, maar zijn herstel verloopt langzamer.