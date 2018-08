Tweede ronde tussen president en uitdager van start in Mali

In de eerste ronde op 29 juli won IBK met 41,7 procent van de stemmen, Cissé haalde 18,78 pct. De oppositie vond de eerste ronde 'noch ernstig, noch geloofwaardig', omdat er volgens hen fraude gepleegd werd. Ook in de aanloop naar de tweede ronde spreekt de oppositie van frauduleuze praktijken.

Ook in 2013 namen de twee politici het tegen elkaar op. IBK haalde toen 77 pct van de stemmen. De internationale gemeenschap verwacht van de volgende president dat hij de in 2015 getekende vredesakkoorden nieuw leven inblaast. Al die tijd werden amper stappen vooruit gezet om vrede te krijgen in het West-Afrikaanse land. Ondanks dat akkoord neemt het geweld in Mali, vooral in het centrum en het noorden, hand over hand toe.