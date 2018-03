Trumps drugsplan: terugbetaalde therapie voor verslaafden, doodstraf voor dealers

Donald Trump was voor zijn toespraak afgereisd naar Manchester, in de New Hampshire. New Hampshire is een van de staten die, zoals onder meer West Virginia en New Mexico, zodanig door de drugscrisis zijn getroffen dat de levensverwachting er daalt. Het zijn ook staten die zwaar te lijden hadden onder de economische crisis.

In 2016 stierven meer dan 64.000 Amerikanen aan een overdosis, doorgaans een gevolg van gebruik van opioïden. Het cijfer werd jaar na jaar groter, en tot dusver is de epidemie niet onder controle. Zo telden de gezondheidsdiensten in de voorbije zomer 30 procent méér opnames na overdosissen.

De president wil nu een einde stellen aan de epidemie.

'Ik zeg jullie dat de plaag van drugverslaving in de VS zal stoppen', aldus Trump: 'Het zal stoppen'.

'We zullen dit oplossen met ideeën, we gaan het oplossen met vastberadenheid, we gaan het oplossen door hard op te treden, want hard optreden is wat zij (de drugsdealers, red.) het meest vrezen. Als we niet harder optreden tegen drugsdealers, verdoen we onze tijd. En de doodstraf maakt deel uit van die harde aanpak'.

'Kijk naar sommige landen waar ze geen spelletjes spelen - zij hebben geen drugsprobleem'.

Hij zei niet expliciet welke voorbeelden hij voor ogen had, maar in het verleden heeft Trump de Filippijnse president Rodrigo Duterte geprezen.In de Filippijnen zijn volgens de BBC naar schatting 4100 drugsverdachten doodgeschoten door de politie.

Muur tegen drugs

De uitbreiding van de (federale) doodstraf voor drugsdealers wordt moeilijk te verkopen, in een land waar de trend er eerder in bestaat om de doodstraf te beperken. 'Misschien is ons land daar niet klaar voor', gaf Trump toe, 'maar persoonlijk begrijp ik niet waarom het er niet klaar voor is'. Sommigen van de drugshandelaars hebben duizenden doden op hun geweten, aldus de president maandag, opnieuw verwijzend naar 'gewone moordenaars', die aan één slachtoffer genoeg hem om voor doodstraf in aanmerking te komen.

De president verwees ook naar een muur met Mexico als wapen tegen drugshandel.

'Negentig procent van de heroïne in de VS komt over de zuidelijke grens. Uiteindelijk zullen de Democraten het met ons eens worden zodat we een muur kunnen bouwen om die verdomde drugs uit het land te houden'. Hij had, zei hij, Mexico en China aangesproken om de aanvoer stop te zetten. China levert chemische producten, waarmee 'gewone' drugs worden opgepept.

Trump gaf opnieuw niet veel details over zijn plannen, hij legde niet uit wie precies voor de doodstraf in aanmerking zou komen, en liet na te zeggen hoe hij zijn voorstellen zal financieren. Site Politico kreeg inzage in enkele van die details.

Op gebied van opvang probeert de ploeg van Trump de politiek van de regering Obama verder te zetten, en meer middelen vrij te maken voor therapie. Er zou een forse uitbreiding komen van terugbetaling voor opname en therapie van verslaafden, iets wat volgens Politico 'ten minste ettelijke miljarden dollar per jaar kan kosten'. Dat geld heeft het parlement nog niet vrijgemaakt.

De ploeg van Trump wil ook, zoals Obama eerder, naxolone, waarmee overdosissen bestreden worden, ruimer beschikbaar stellen, en een databasis uitbouwen, zodat men makkelijker kan nagaan wie bij meerdere dokters pijnstillers laat voorschrijven.