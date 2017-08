Trumps bedrijf wilde Trump Tower in Moskou bouwen tijdens presidentskandidatuur

Een dikke maand voordat de Amerikaanse voorverkiezingen van start gingen, wilde de Trump Organization, de holding voor de zakelijke belangen en investeringen van Donald Trump, een enorme Trump Tower plaatsen in het centrum van Moskou. Dat project zou worden uitgewerkt door Felix Sater, een in Rusland geboren Amerikaanse projectonwikkelaar, die bevriend is met de Amerikaanse President. Diezelfde Sater stuurde Trump een uitnodiging om naar Moskou te komen om daar de boel verder te bespreken, zo citeert de Washington Post enkele bronnen die beslag konnen leggen op het verkeer tussen Sater en de Trump organisatie.

Volgens de correspondentie tussen Sater en de Trump Organization zou de reis van Trump naar Moskou er mede voor zorgen dat 'Vladimir Poetin goede dingen zou zeggen over Donald Trump'.Bovendien kon Sater de overwinning van de Amerikaanse president reeds voorspellen in zijn verkeer met Michael Cohen, de huidige woordvoerder en advocaat van Donald Trump en toenmalige topman van de Trump Organization.

Hij zei dat Trump 'binnenkort niet enkel het presidentsschap, maar ook een van de grootste deals in de vastgoedgeschiedenis zou mogen vieren'. Daarnaast schreef aan hij aan Cohen of 'hij het kon geloven dat twee heren uit Brooklyn de Amerikaanse president zouden kiezen?'. Zowel Sater als Cohen zijn afkomstig uit Brooklyn.

Uiteindelijk kwam er van het plan niets in huis, ondanks het feit dat er voldoende investeerders voor het project werden gevonden. Probleem was immers dat er geen geschikte locatie werd gevonden en de licenties niet in orde geraakten. Donald Trump zou in dat kader niet afreizen naar Moksou en de deal werd eind januari afgeblazen.