Trump reist voor G20-top in Hamburg naar Polen

'Het bezoek zal het standvastige engagement van Amerika tegenover een van onze belangrijkste Europese bondgenoten herbevestigen en de prioriteit benadrukken van de administratie om de collectieve defensie van de NAVO te versterken', aldus woordvoerder Sean Spicer in een persbericht.

Trump zal met de Poolse president Andrzej Duda bilaterale en regionale kwesties bespreken en een 'grote toespraak' houden over de betrekkingen met Centraal-Europa tijdens de Three Seas Initiative-top, een bijeenkomst van Centraal- en Oost-Europese leiders.

Warschau is, net als de andere landen in de regio, bezorgd over de Russische ambities sinds de annexatie van de Krim en over de steun van Moskou aan de pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne.

Wanneer Trump juist naar Polen trekt meldt het Witte Huis niet, maar de Three Seas Initiative vindt plaats op 6 en 7 juli in Wroclaw, terwijl de president op 7 en 8 juli zal deelnemen aan de G20-top in Hamburg.

Eerder op de dag bevestigde Trump nog voor de eerste keer dat hij blijft vasthouden aan de bijstandsclausule van de NAVO (Artikel V). Die verplicht de lidstaten van het Noord-Atlantisch Bondgenootschap bij een gewapende aanval op een partner, deze aangevallen partner bij te staan. Trump had zich sinds het begin van zijn campagne erg kritisch uitgelaten over de NAVO, omdat hij vindt dat niet alle leden voldoende bijdragen.