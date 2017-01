Trump op eerste persconferentie: 'Ik denk dat we door Rusland zijn gehackt, maar ook door andere landen en mensen'

Trump wil 'de grootste jobcreator worden die God ooit heeft geschapen'.

De president-elect gelooft dat Rusland via hacking de verkiezingen heeft proberen te beïnvloeden.

Er zal een structuur komen die Trump compleet scheidt van de management van zijn bedrijf.

De Republikeinen werken aan een alternatief voor Obamacare, dat de gezondheidszorg 'goedkoper en beter' moet maken.

Sean Spicer, de persverantwoordelijke van Trump, opende de persconferentie met een stevige sneer naar Buzzfeed en CNN, media die dinsdag berichtten dat Rusland bezwarende informatie over de president elect zou hebben. Een en ander zou in geheime documenten staan die de hoofden van de Amerikaanse inlichtingendiensten vorige week aan Trump presenteerden. Later ontkende het Kremlin dat. 'Een droevige poging om clicks te scoren', klonk het. 'De politieke heksenjacht is schaamtelijk.'

Dat beaamde ook vicepresident-elect Mike Pence: 'Ik zal altijd een voorstander blijven van de persvrijheid, maar met vrijheid komt verantwoordelijkheid. Amerikanen zijn de bias van de media kotsbeu.'

Trump zorgde voor het mildere geluid door de nieuwsorganisaties de prijzen die 'die nonsens' niet publiceerden. 'Veel media waren ongelooflijk professioneel', zei hij. Later kreeg een journalist van CNN niet de gelegenheid om een vraag te stellen. Trump beschuldigde hem van 'vals nieuws' te brengen.

'Grootste jobcreator die God ooit heeft geschapen'

Trump raasde vervolgens door heel wat onderwerpen. Hij benadrukte dat verschillende autofabrieken hun plannen om hun activiteiten uit Amerika weg te halen aan het opbergen zijn. Hij haalt Fiat Chrysler aan, dat onlangs nog aankondigde 2.000 extra jobs te creëren in de Verenigde Staten. Hij wees ook op de beslissing van Ford, dat de bouw annuleerde van een nieuwe fabriek in Mexico. 'Er is een fantastische sfeer, en atmosfeer die volgens veel mensen nooit eerder gezien is.' Volgens hem zullen nog meer bedrijven volgen. Hij nam daarbij vooral de farmabedrijven in het vizier. 'De Amerikanen consumeren het meeste medicijnen, maar die medicijnen worden niet in de VS geproduceerd.'

Trump vertelde ook dat hij zijn belastingdocumenten niet wil vrijgeven. 'Alleen journalisten zijn geïnteresseerd in die documenten. Ik geef ze niet vrij omdat ze gecontroleerd worden. Ik heb gewonnen, ik ben president.'

Hacking

Ook de beschuldigingen van de Amerikaanse inlichtingendiensten van hacking aan de Russen kwamen ter sprake. 'Ik denk dat we niet alleen gehackt zijn door Rusland, maar ook door andere landen en andere mensen. 22 miljoen accounts worden gehackt door China, daar spreekt niemand over.' Trump kondigde een groot rapport aan rond hacking, 'binnen 90 dagen'.

De nieuwe president wil wel blijven investeren in de relatie met de Russische president Vladimir Poetin. 'Als Poetin Donald Trump leuk vindt, is dat een voordeel, geen nadeel.'

Ook op de fameuze muur die tussen de Verenigde Staten en Mexico moet komen, kwam Trump nogmaals terug. Hij blijft volhouden dat Mexico daarvoor zal betalen, mogelijk door de kost later terug te betalen. Hoe dat moet gebeuren, verduidelijkte hij niet. 'We zijn hierover in onderhandeling met Mexico. Ik zou nog anderhalf jaar kunnen wachten tot de onderhandelingen met Mexico afgerond zijn, maar ik wil niet wachten.' Anders dan toen hij, anderhalf jaar geleden, zijn kandidatuur stelde, had hij woensdag wel lovende woorden voor de Mexicanen. 'Ik hou van de Mexicanen. Ze zijn zo vriendelijk.'

Zakelijke belangen

Vervolgens ging de advocaat van Trump verder in op hoe de president-elect belangenvermenging wil vermijden. Eerder geraakte al bekend dat hij zijn bedrijven zal laten runnen door zijn zonen. 'Hij droeg mij en mijn collega's op om een structuur te ontwerpen die hem compleet zou isolaren van het management.'

Trumps zaken kunnen niet worden ondergebracht in een blind trust, omdat 'Trump niet kan 'onweten' dat hij zijn eigen bedrijf heeft.' De advocaat zei ook dat veel mensen 'net dankzij zijn zakelijk succes' op Trump hebben gestemd.

Obamacare

Er was ook veel lof van Trump voor zijn regering, gevolgd door beenharde kritiek op Obamacar. 'Het is een complete ramp, het is aan het imploderen.' 'Ons voorstel zal Obamacare afschaffen en vervangen, quasi tegelijk, waarschijnlijk op dezelfde dag... ingewikkeld', zei de vastgoedmagnaat.