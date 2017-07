Trump: 'China kan probleem Noord-Korea makkelijk oplossen'

President van de Verenigde Staten Donald Trump is naar eigen zeggen teleurgesteld in China. Het communistische Noord-Korea voerde vrijdag een nieuwe test met een raket uit, de tweede al in een maand tijd. Volgens analyses van de VS en Japan vloog de raket 45 minuten lang en legde ze daarbij 3.700 kilometer af. Noord-Korea zou dus Amerikaanse steden als Los Angeles, Denver en Chicago kunnen bereiken. Mogelijk liggen ook New York en Boston intussen binnen schootsafstand van het Noord-Koreaanse leger.

Donald Trump reageerde zondagochtend op Twitter. 'Ik ben erg teleurgesteld in China. Onze dwaze vorige leiders hebben hen toegelaten om honderden miljarden dollar te verdienen met de handel, maar ze doen niets voor ons wat Noord-Korea betreft. Ze praten enkel. We zullen dit niet langer toelaten. China kan dit probleem makkelijk oplossen.'

Trump zet al langer druk op China om militair op te treden, maar het buurland van Noord-Korea ziet praten met Pyongyang als enige uitweg uit de crisis.

