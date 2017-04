Syrische ngo: 'Vliegtuigen opgestegen vanop basis die door VS werd aangevallen'

De toestellen 'stegen vanop de luchtmachtbasis Shayrat op, die weer gedeeltelijk operationeel is, en troffen doelen bij Palmyra', in het midden van Syrië, aldus de ngo Syrisch Observatorium voor Mensenrechten.

Bij een aanval in de Syrische provincie Idlib, in de plaats Khan Shaykhun, kwamen dinsdag tientallen mensen om het leven bij een aanval met chemische wapens die aan het Syrische regime wordt toegeschreven. Als reactie op de dodelijke gifgasaanval liet Amerikaans president Donald Trump op donderdagavond verschillende militaire doelwitten in Syrië bombarderen.