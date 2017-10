Spanje vraagt Catalonië om parlement te ontbinden

De regering liet tegelijk weten een decreet te hebben aangenomen dat de procedure voor het verhuizen van de maatschappelijke zetel van een onderneming sterk vereenvoudigt. Bedoeling van de maatregel is dat Catalaanse firma's die de regio wensen te verlaten dat ook makkelijk kunnen doen. Voorheen moesten, voor het veranderen van de maatschappelijke zetel, alle aandeelhouders worden samengeroepen in een algemene vergadering om die wijziging goed te keuren; nu dient enkel nog de raad van bestuur bijeen te komen.

CaixaBank, de grootste bank in Catalonië en derde grootste op nationaal vlak, laat er geen gras over groeien en riep intussen de raad van bestuur samen. Donderdag had ook de tweede grootste Catalaanse bank, Banco de Sabadell, besloten om de maatschappelijke zetel van Catalonië naar Alicante te verhuizen.

Intussen blijft de spanning tussen Madrid en Barcelona te snijden, al hebben beide kanten wel een geste gedaan. Zo stelde de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont zijn tussenkomst voor het regionaal parlement, oorspronkelijk gepland voor maandag, uit naar dinsdag. En in het andere kamp heeft de Spaanse vertegenwoordiger in Catalonië, Enric Millo, zich vrijdag in naam van de politie verontschuldigd bij de slachtoffers die gewond raakten tijdens een politie-interventie naar aanleiding van het door Madrid verboden referendum op 1 oktober. 'Ik kan het enkel betreuren. Ik bied in naam van alle agenten die zijn tussengekomen mijn excuses aan', zo zei hij op televisie.