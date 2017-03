Jasper Van Loy analyse

Schandaalcampagne in Frankrijk: wat Fillon hard treft, glijdt van Le Pen af

De dagvaarding van François Fillon is het zoveelste incident in een turbulente campagne. Wie erbij wint, is niet duidelijk. 'Er heerst een onbehaaglijke sfeer, waar we de vinger niet op kunnen leggen.'