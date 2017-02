Fillon na reeks incidenten: 'Regering laat bijna-burgeroorlogklimaat toe'

De Franse regering laat toe dat in de aanloop naar de presidentsverkiezingen een klimaat ontstaat van een 'bijna-burgeroorlog'. Dat heeft François Fillon, de kandidaat van Les Républicains, maandag gezegd na een reeks incidenten in de rand van verkiezingsbijeenkomsten. Premier Bernard Cazeneuve was 'geschokt' en vond de uitspraak van Fillon getuigen van weinig verantwoordelijkheidszin.

Met zijn uitlatingen verwees hij onder andere naar de rellen in Nantes na verkiezingsmeetings van Front National. Campagnebussen van de rechts-nationalistische kandidaat Marine Le Pen werden zondag met ijzeren staven bewerkt en met verf besmeurd. De dag daarvoor waren er rellen tijdens demonstratie tegen de meeting van Le Pen.

Fillon had het ook over het protest tegen politiegeweld in de Parijse banlieues, die ondertussen al meer dan een maand aanhouden. Aanleiding is de arrestatie van de 22-jarige Théo in de voorstad Aulnay-sous-Bois begin februari. Dat verliep niet zonder geweld. Théo beweert dat een agent hem verkracht heeft met zijn matrak, maar de politie ontkent dat. Vier agenten zijn daarbij in verdenking gesteld, onder wie een voor verkrachting.

De demonstraties en later rellen die daarop volgen, zijn volgens Fillon op het conto van de regering-Cazeneuve te schrijven. Het besluit van de presidentskandidaat is dat de verkiezingscampagne verstoord wordt door 'oproerkraaiers en vijanden van de democratie'.

Cazeneuve kaatste de bal terug door te verwijzen naar 'sommige kandidaten die de problemen van hun campagne proberen te verstoppen achter polemieken'. Een duidelijke steek naar Fillon, die nog maar net bekomen is van het schandaal rond zijn echtgenote Penelope, die hij zou hebben betaald om een onbestaande job uit te oefenen. Op dit moment loopt er een onderzoek van het Franse financiële parket tegen hem.