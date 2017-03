Fillon moet voor onderzoeksrechter verschijnen: 'Ik geef niet op'

De presidentskandidaat voor de rechtse partij Les Républicains François Fillon moet voor de onderzoeksrechter verschijjnen. Dat gaf hij zelf aan op een persconferentie, waar hij ook zei zich niet te zullen terugtrekken.

Fillon sprak de beschuldigingen tegen en karakteriseerde ze als een 'politieke moord'. Hij gaf aan dat 'het vermoeden van onschuld volledig weg was'. De kiezer zal moeten beslissen over de toekomst van Frankrijk, klonk het bij een strijdvaardige Fillon.

Zijn afspraak op het Landbouwsalon in Parijs zei hij woensdagochtend op het allerlaatste moment af. De annulatie deed vragen rijzen, want het bezoek aan het Landbouwsalon in de Parijs is elk jaar een belangrijke afspraak voor Franse politici.