Proces Bill Cosby: rechter verklaart zaak nietig

Het openbaar ministerie wil een nieuw proces. Dat melden Amerikaanse media.

De 79-jarige Bill Cosby moest zich in zijn eerste strafproces wegens mogelijk seksueel misbruik verantwoorden voor de rechtbank van Norristown, Pennsylvania.

Het gaat om een gebeurtenis uit januari 2004. Cosby zou een voormalige medewerkster van de Temple University in Philadelphia, de 44-jarige Andrea Constand, in zijn woning gedrogeerd hebben en vervolgens seksueel hebben misbruikt. De jury overlegde 52 uur, verspreid over 6 dagen, maar kwam niet tot een oordeel.

De 12 juryleden lieten donderdag al weten dat ze in een impasse zaten. Procureur Kevin Steele kondigde onmiddellijk aan dat hij een tweede proces wil. De aanklagers hebben 4 maanden tijd om te beslissen of er een tweede zaak komt.

Cosby zelf, populair geworden door de Amerikaanse tv-serie "The Cosby Show" (1984-1992), wilde niet reageren. Hij riskeerde 30 jaar cel.