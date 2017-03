Presidentskandidaat Katumbi roept Congolezen op tot mobilisatie tegen Kabila

Van geweld wil Katumbi niet weten, hij roept op om het ordewoord van vreedzame manifestaties van de oppositie te volgen.

"Drie maand geleden riep ik de bevolking op tot waakzaamheid. Vandaag, wegens de blokkering van de presidentiële macht (na de mislukte bemiddeling door de Kerk, red.) roep ik tot mobilisatie", luidt het in een persbericht.

Het Congolese oppositieplatform Rassemblement (RassOp) organiseert op maandag 3 april een 'ville morte'-actie over het hele grondgebied van de Democratische Republiek Congo. Het blok steunt voorts een algemene staking die de vakbonden op 5 april houden.

Beide acties volgen op de patstelling in het al ruim drie maanden aanslepende dovemansgesprek tussen de presidentiële meerderheid en de oppositie over een machtsdeling in de aanloop naar de verkiezingen. Wanneer die verkiezingen plaatsvinden, is niet duidelijk.