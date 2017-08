Politie Barcelona: 'Terreurcel telde 12-tal leden'

De lichamen van drie jonge Marokkanen, doodgeschoten door de politie na de terroristische aanval donderdagnacht in Cambrils, zijn officieel geïdentificeerd. Dat meldt de Spaanse politie.

Het gaat om Moussa Oukabir, Saïd Aallaa en Mohamed Hychami, respectievelijk 17, 18 en 24 jaar oud. Alle drie woonden ze in het Spaanse Ripoll. Een vierde verdachte, Younès Abouyaaqoub, 22 jaar, wordt nog steeds opgespoord.

De identiteit van de bestuurder van de bestelwagen die op de Ramblas inreed op passanten is nog steeds niet vastgesteld door de politie. Die ontkende daarmee informatie dat het om Moussa Oukabir zou gaan.

De politie gaat uit van een terreurcel van een twaalftal personen, waarvan er vier zijn gearresteerd, één op de vlucht is en vijf zijn neergeschoten door de politie. Er is voorts sprake van drie personen die zijn geïdentificeerd, maar nog niet opgepakt. Mogelijk zijn er twee daarvan omgekomen bij een explosie en brand in Alcanar, waar de groep mogelijk explosieven probeerde te fabriceren. De politie heeft er stoffelijke resten van twee mensen aangetroffen.