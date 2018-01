Noodtoestand in Egypte drie maanden verlengd

Vanaf 13 januari wordt de nationale noodtoestand in Egypte opnieuw met drie maanden verlengd. Het decreet dat de verlenging regelt geeft het leger de toestemming maatregelen te nemen om terrorisme te bestrijden en burgers en eigendommen in het hele land te beschermen. De president heeft onder andere de mogelijkheid om de media te censureren, organisaties te verbieden, alle mogelijke communicatie af te luisteren en de bewegingsvrijheid van de bevolking te beperken. Hij kan ook burgers naar een noodrechtbank sturen, waar geen beroepsprocedure mogelijk is.

President Abdul Fatah al-Sisi riep de noodtoestand uit in april, na twee bomaanslagen op de koptische minderheid op Palmzondag, waarbij 46 mensen omkwamen. Het geweld werd opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat. Het is de derde keer dat al-Sisi de noodtoestand met drie maanden verlengd.

De Egyptenaren weten wat het is om onder de noodtoestand te leven. In 1981 werd hij ingesteld na de dood van president Anwar al-Sadat. Hij werd pas opgeheven in 2012, een jaar nadat president Hosni Moebarak werd afgezet bij een volksopstand.