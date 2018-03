Merkel IV: Duitse media sluiten vroegtijdig vertrek van Merkel niet uit

Sinds de herfst gaat niets zoals gepland voor de Duitse bondskanselier. Aan de vooravond van haar vierde ambtstermijn, blijkt ze verzwakt door de migratiecrisis en vijf maanden van politieke botsingen.

De conservatieve politieke familie behaalde een historisch lage score bij de parlementsverkiezingen van september. Een deel van de kiezers verkoos groepen die vijandig staan tegenover het immigratiebeleid van CDU, zoals extreemrechts en de liberalen. Een aantal kaderleden van Merkels partij plaatst openlijk vraagtekens bij de lijn die ze aanhoudt en haar lange, gulle migratiebeleid. Deze posities hebben volgens hen de opkomst van extreemrechts gevoed en riepen op tot een scherpe bocht naar rechts.

Het debat na Merkel is nu in ieder geval geopend. Onder druk van dissonante stemmen binnen haar partij, bereidt ze haar opvolging voor. Ze heeft vertrouwelinge Annegret Kramp-Karrenbauer aangesteld als nummer twee van de CDU, belast met de voorbereiding van een 'vernieuwing'. Wanneer Merkel de fakkel zal doorgeven aan haar nummer twee, is voer voor speculatie. Mogelijke opties zijn aan het einde van Merkels mandaat, in 2021, of eerder. Verschillende Duitse media sluiten een vroegtijdig vertrek van de bondskanselier na slechts twee jaar mandaat niet uit.

SPD en de exit-clausule

De SPD, die in de peilingen kelderde als gevolg van interne onenigheden, zou liever ontspannen in de oppositie na de lage recordscore bij de verkiezingen (20,5 procent). Het falen van de regeringsonderhandelingen tussen conservatieven, groenen en liberalen in november, heeft de kaarten echter anders geschud.

Na weken van getalm hebben de partijleden van SPD zondag ingestemd met de verlenging van de uittredende 'grote coalitie'. Ter illustratie van de aarzelingen in zijn achterban, noemde waarnemend SPD-voorzitter Olaf Scholz het resultaat 'een daad van de rede'. Hij zei dat de beslissing om deel te nemen aan de nieuwe regering 'niet gemakkelijk' was. Een teken van het wederzijds wantrouwen tussen de SPD en CDU/CSU, is dat SPD onderhandeld heeft over een exit-clausule uit hun alliantie na twee jaar.

De 'grote' coalitie tussen de sociaaldemocraten en conservatieven heeft met 53,5 procent slechts een kleine meerderheid in het parlement. De algemene verkiezingen van 24 september zorgden voor een historische doorbraak van extreemrechts (AfD) en de erosie van de traditionele partijen, waaronder de CDU/CSU van Merkel.