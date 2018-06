Koreaanse top: Seoel verwelkomt aankondiging Trump, Japan reageert voorzichtig

Het lijkt erop dat de weg naar een top tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten breder en sterker is geworden", aldus het kantoor van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Seoel kijkt met "opwinding" en "geduld" uit naar de ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un. "Met het oog op hoe Noord-Korea in het verleden heeft gehandeld, is het belangrijk het land niet te belonen enkel en alleen omdat het akkoord gaat met dialoog", zei de Japanse minister van Defensie, Itsunori Onodera, dan weer.

Volgens hem kan enkel een volledige, controleerbare en onomkeerbare denuclearisatie bereikt worden door "maximale druk te behouden op Noord-Korea, gekoppeld aan diplomatieke inspanningen". Vroeger beloofde Noord-Korea om te denucleariseren, maar ging het toch voort met programma's voor kernwapens en ballistische raketten, aldus nog Onodera.

Trump kondigde vrijdag in Washington aan dat hij met de Noord-Koreaanse leider zal spreken over nucleaire ontwapening. Die aankondiging volgde op een gesprek tussen de president en de Noord-Koreaanse gezant Kim Yong-chol in het Witte Huis.

De top op 12 juni is bedoeld om een vreedzame oplossing te vinden voor het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma.