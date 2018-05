Dreigt de Amerikaanse diplomatie op haar grenzen te botsen?

Een toespraak van minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo leert veel over de manier waarop deze Amerikaanse regering internationale conflicten wil aanpakken. Pompeo sprak voor de conservatieve Heritage Foundation over Iran en zei dat Amerika al zijn economische én militaire macht zal gebruiken om dat land in de pas te dwingen. Volgens hem hebben de VS twaalf eisen, waarvan het verbod voor Iran om een kernwapen te ontwikkelen er maar één is. Het gaat daarnaast vooral over de expansieve rol die Teheran in de regio speelt. ...