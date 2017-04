Joost Lagendijk over het referendum: 'Met deze grondwet wordt Turkije de facto een alleenheerschappij'

Voor mijn persoonlijke situatie zou het nog het makkelijkst zijn als Erdogan het referendum wint', zegt Joost Lagendijk met een wrange glimlach. 'Als Erdogan wint, denk ik dat hij de toestand snel zal normaliseren. Ik verwacht dat hij over enkele weken de noodtoestand opheft en de hand reikt aan Europa. Ik stel me voor dat hij zich zal verontschuldigen voor de lullige gebeurtenissen van de afgelopen maanden, sorry zeggen voor zijn nazivergelijkingen en beloven dat het nooit meer zal gebeuren. Turkije is economisch te afhankelijk van Europa om de rivaliteit nog op te drijven.' Hij zwijgt, denkt even na. 'Al is tegenwoordig niets meer zeker. Misschien weet zelfs Erdogan niet meer hoe het na 16 april verder moet.'

...