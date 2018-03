Italië: Berlusconi door topless activiste ontvangen, nieuwe stembrieven op Sicilië

De Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi is bij het uitbrengen van zijn stem door een halfnaakte activiste ontvangen. 'Berlusconi, jij hebt afgedaan', stond op het naakte bovenlichaam van de vrouw geschreven, die zondag in een kiesbureau in Milaan op een tafel was geklauterd. De meervoudige ex-premier -bekend voor het bunga-bunga-seksschandaal- treedt bij de parlementsverkiezingen met zijn partij Forza Italia aan. Door een veroordeling wegens belastingontduiking mag hij zelf geen kandidaat zijn.

De 81-jarige politicus pakte het optreden van de Femen-activiste met humor op. 'Mijn tijd voorbij? Ja, dat klopt, Ik moet hier niet meer aanschuiven', zei hij volgens het persbureau Ansa met het oog op de lange wachttijden in het kiesbureau. De vrouw werd door bewakers uit het lokaal verwijderd. Berlusconi is dergelijke acties van feministes gewoon. Al bij de laatste verkiezingen van 2013 werd hij op gelijkaardige manier bij het stemmen begroet.

Stemformulieren herdrukt

Bij de parlementsverkiezingen op Sicilië is een en ander verkeerd gelopen. In Palermo moesten zaterdagnacht duizenden stemformulieren wegens een fout herdrukt worden. 'Het is een schandaal dat enkele kiesbureaus daarom pas later open gingen', tweette senaatsvoorzitter en partijleider van het linkse Liberi e Uguali, Pietro Grasso, die in Palermo opkomt. 'Op de belangrijkste dag van de democratie zijn vertragingen en blunders onaanvaardbaar.' In de voormiddag leken de problemen echter achter de rug.

In Palermo brengt ook president Sergio Mattarella zijn stem uit. De kiesbureaus zijn tot 23 uur open. Niemand kan het resultaat van de verkiezingen voorspellen. In de peilingen ligt het centrumrechtse blok van Berlusconi voorop, de sterkste onafhankelijke partij is de Vijfsterrenbeweging. Volgens alle peilingen zou ze een regeringsmeerderheid evenwel niet halen.

Bijna één Italiaanse kiezer op vijf had tegen zondagmiddag een stem uitgebracht tijdens de parlementsverkiezingen, dat blijkt uit een telling van de politieke informatiewebsite Youtrend. De participatiegraad lag zo op 19,3 procent, hoger dan bij de vorige verkiezingen van 2013 toen 14,9 procent van de kiezers in de voormiddag een stem had uitgebracht. Toen vond de stembusslag wel plaats over twee dagen. De eerste exitpolls worden na 23 uur gepubliceerd.