Israëlische straaljagers vallen doelwitten in Gazastrook aan

Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben zaterdagnacht doelwitten van Hamas in de Gazastrook aangevallen. Plaatselijke media melden dat meerdere uitvalsbasissen van de radicaal-islamistische organisatie in het zuidelijke deel van de Gazastrook getroffen zijn. Van mogelijke slachtoffers is op dit moment geen sprake.