Als Israël rust wil kennen moet het de Palestijnen hun deel van het land geven

Op 14 mei is het volgens onze kalender precies 70 jaar geleden dat David Ben Goerion in Tel Aviv de onafhankelijkheid van de staat Israël uitriep. Hij stond daarbij niet toevallig onder een portret van Theodor Herzl, de vader van de zionistische beweging die op het einde van de negentiende eeuw voor de oprichting van een staat voor alle Joden pleitte. Dat was toen, onder meer, een reactie op de terugkerende, moordende pogroms tegen Joodse gemeenschappen.

...