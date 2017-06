Hoe de Vijfsterrenbeweging die ooit de Italiaanse politiek moest redden inzinkt

Uiterlijk in het voorjaar van 2018 hebben er parlementsverkiezingen plaats in Italië. De regerende Partito Democratico (PD) van Matteo Renzi is in de peilingen al maanden in een nek-aan-nek race verwikkeld met de Vijfsterrenbeweging (Movimento Cinque/5 Stelle, afgekort M5S, nvdr.) van komiek Beppe Grillo. Daarom werd de lokale stembusgang in zo'n duizend steden en gemeenten in Italië als een test beschouwd. De verkiezingen verlopen in twee rondes en nu zondag 25 juni nemen de twee best geplaatste kandidaten het in de tweede ronde tegen elkaar op.

