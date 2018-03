Front National: Marine herkozen, Le Pen senior geen erevoorzitter meer

Jean-Marie Le Pen (89) stichtte de partij in oktober 1972. In 2015 werd hij uit de partij gestoten nadat hij meermaals de nazi-gaskamers een 'detail in de geschiedenis' had genoemd. Rechtbanken vonnisten dat de politicus wel erevoorzitter mocht blijven, waardoor hij in theorie kon deelnemen aan bijeenkomsten van de partijtop. Nu is hij ook geen erevoorzitter meer, want 79,9 procent van de deelnemers aan het partijcongres stemde voor een wijziging van de statuten, die onder meer de afschaffing van de post van erevoorzitter inhield.

Het doorknippen van de banden tussen het FN en Jean-Marie Le Pen is een uitkomst van een campagne van Marine Le Pen om het imago van de partij op te poetsen. Zelf is de 49-jarige politica met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen herkozen als voorzitster van de partij. Zij was de enige kandidate. Er waren 2,87 procent blanco of ongeldige stemmen.

Hiermee kan ze beginnen aan een derde mandaat sinds 2011, toen ze het roer van haar vader overnam. Na de middag zal zij een naamsverandering voorstellen. Bij de presidentsverkiezingen van 2017 verloor Marine Le Pen van de sociaalliberaal Emmanuel Macron.