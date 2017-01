Filipijns president Duterte overweegt krijgswet in te roepen in war on drugs

'Indien ik het wens en indien het drugsprobleem erger wordt, zal ik de krijgswet afkondigen ... Niemand zal me kunnen stoppen', verklaarde Rodrigo Duterte. De 71-jarige voormalig openbaar aanklager zou de noodwet afkondigen om 'de Filipijnen en de jeugd van het land te beschermen'.

Duterte belandde na de presidentsverkiezingen van mei 2016 op het hoogste schavot van het Filipijnse bestel, met de belofte duizenden criminelen uit de weg te ruimen om de narcohandel uit te roeien. In zes maanden tijd zijn er in de strijd tegen drugs minstens 5.700 mensen gestorven, onder wie duizenden na standrechtelijke executies. Verschillende landen en ngo's hebben inmiddels dat geweld en de schending van de rechtsstaat aangekaart - al trekt hij zich daar weinig van aan.

Eerder hintte de president ook al op de krijgswet, maar tot nu toe deed hij dat nooit zo direct. Indien de noodtoestand van kracht zou gaan, kan de president het leger inschakelen voor de ordehandhavingen en kan hij personen veel langer opsluiten zonder inbeschuldigingstelling.

De krijgswet was van toepassing tijdens een groot deel (14 jaar) van Ferdinand Marcos' heerschappij, die in 1986 ten einde kwam. De nieuwe grondwet die volgde, laat de noodtoestand gedurende zestig dagen toe om een rebellie of invasie te bekampen. Duterte zei zaterdag dat de limiet van zestig dagen niet van tel zal zijn.