Europese Commissie wil lidstaten tot meer actie tegen luchtvervuiling dwingen

Eurocommissaris voor Milieu Karmenu Vella ontving dinsdagochtend in Brussel de milieuministers van Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en zes andere lidstaten. Deze landen overschrijden al jaren de Europese normen voor de concentraties fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) in de lucht. Het geduld van de Commissie raakt op. Tegen eind volgende week moeten de betrokken regeringen maatregelen opmaken die hen in staat stellen om snel de doelstellingen te halen.

'Er zijn tijdens een aantal positieve suggesties gedaan, maar op het eerste zicht zijn die niet substantieel genoeg om het bredere plaatje te veranderen', rapporteerde Vella na afloop van de vergadering. 'Zonder nieuwe en effectieve maatregelen zullen de luchtkwaliteitsnormen nog maanden en jaren overschreden worden, tot na 2020.'

Ook procedures tegen België

De slechte luchtkwaliteit eist jaarlijks 400.000 vroegtijdige overlijdens en kost de Europese economie 20 miljard euro per jaar, becijferde de Commissie. Met luchtvervuiling worstelen niet enkel de negen lidstaten die dinsdag op het matje werden geroepen.

De ministers werden naar Brussel gesommeerd omdat de Commissie hen al advies gaf, de laatste etappe voor een verwijzing naar het Europese Hof van Justitie. Maar in totaal lopen er stikstofdioxideprocedures tegen dertien lidstaten en procedures over concentraties fijn stof tegen zestien lidstaten. Ook tegen België zijn in beide gevallen procedures geopend.

'België was er nu nog niet bij, maar lang zal dat niet duren', reageert Joeri Thijs van Greenpeace, dat dinsdag actie voerde in de Europese wijk. De milieuorganisatie dringt aan op een actieplan, met name rond stikstofdioxide. Hun advocaten leggen intussen de laatste hand aan juridische klachten tegen de Waalse en Vlaamse regeringen. De luchtvervuiling door stikstofdioxide, wordt voor het grootste deel veroorzaakt door dieselvoertuigen, maar politici laten na om ambitieuze oplossingen naar voor te schuiven, klaagt Greenpeace aan.

