Erdogan: 'VS hebben Turkije in de rug geschoten'

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan meent dat de VS, een Navo-bondgenoot, Turkije in de rug geschoten hebben. Hij zei dat maandag als reactie op de hogere heffingen die Washington opgelegd heeft voor Turks staal en aluminium.

'Aan de ene kant ben je een strategische partner, aan de andere kant schiet je jouw partner in de rug', aldus Erdogan. 'Dit kunnen we niet aanvaarden.'

De Navo wil zich alvast niet mengen in het geschil tussen de VS en Turkije. 'Dit is een bilaterale aangelegenheid, en de Navo is daarin niet betrokken', aldus een woordvoerster maandag in Brussel

Verder zei Erdogan dat een sterk land op alles voorbereid moet zijn om een duurzame vrede te verzekeren. 'Het geheim van het succes van een land is dat het klaar is voor oorlog, constant, als het vrede wil. Wij zijn klaar, met alles wat we hebben', aldus Erdogan in Ankara.

Erdogan bracht zo een eigen versie van een uitspraak van Mustafa Kemal Ataturk, de oprichter van de Turkse republiek. 'De pestkoppen van het mondiale systeem kunnen niet lafhartig aan onze prestaties raken die met bloed verkregen zijn', aldus Erdogan