Turks minister van Buitenlandse Zaken: 'Turkije bereid tot gesprekken met VS'

Turkije wil tot een consensus komen en staat open voor diplomatieke initiatieven, zei de minister volgens het staatspersagentschap Anadolu. Turkije laat zich evenwel nergens toe dwingen. 'We verwachten dat de VS onze traditionele vriendschap en onze Navo-alliantie trouw blijven', aldus Cavusoglu.

Of Turkije ook bereid is om de Amerikaanse dominee Brunson vrij te laten, is maar de vraag. Het Turks gerecht verdenkt hem van sabotage en terrorisme. Momenteel zit hij vast in huisarrest. Brunson vormt de aanleiding van het geschil tussen Washington en Ankara.