Elke minuut meer dan één kind besmet met cholera in Jemen

In de voorbije weken is het aantal besmettingen meer dan verdrievoudigd, tot zo'n 5.470 per dag. In bijna de helft (46 procent) van de gevallen gaat het om kinderen jonger dan vijftien jaar. Elk uur worden dus 105 kinderen besmet.

Ondervoed

De ziekte eist al 30 doden per dag en de komende maanden kan dat cijfer nog flink oplopen, waarschuwt de organisatie. Meer dan twee miljoen kinderen in het land zijn acuut ondervoed en bijzonder kwetsbaar, omdat hun verzwakte gestel geen partij vormt voor de ziekte.

Cholera is relatief makkelijk en goedkoop te behandelen, maar veel patiënten kunnen niet op tijd hulp bereiken door de gebrekkige infrastructuur, voedseltekorten en de burgeroorlog. Ziekenhuizen worden overweldigd door de epidemie en zijn door hun voorraden heen. Vooral in de meer afgelegen delen van het land is de situatie bijzonder ernstig.

Noodhulp

Verschillende hulporganisaties hebben een plan opgesteld om de epidemie te bestrijden. Ze zoeken daarvoor 59 miljoen euro aan steun.

"Ziekte, honger en oorlog vormen een dodelijke combinatie voor de bevolking van Jemen", zegt Grant Pritchard van Save the Children in Jemen. "Het armste land in de regio staat op het punt ineen te klappen. We pleiten voor een aanzienlijke verhoging van de noodhulp: het is tijd dat de wereld actie onderneemt, voordat duizenden Jemenitische jongens en meisjes sterven aan een vermijdbare ziekte."