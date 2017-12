Communisten sturen partijloze kandidaat naar Russische presidentsverkiezingen

De 57-jarige Groedinin zei dat hij achter het programma van de communistische partij staat. Zijn bedrijf draagt nog steeds de naam Levin-Sovchoz en is een van de grootste producenten van aardbeien en ander fruit in Rusland. Een sovchoz was een collectieve staatsboerderij tijdens de Sovjet-Unie.

Ook de huidige Russische president Vladimir Poetin stelde zich kandidaat voor de verkiezingen op 18 maart 2018. Deze keer wil hij als onafhankelijk kandidaat deelnemen. Zijn partij Verenigd Rusland houdt zaterdag, net als de communistische partij, een partijcongres. Poetin wordt daar later op de dag nog verwacht.