Catalaanse ex-president Artur Mas stapt op als partijvoorzitter

'Ik heb een nieuwe stap opzijgezet', zei Mas. Hij herhaalde het zinnetje dat hij twee jaar geleden had gebruikt, op 9 januari 2016, om op te stappen als Catalaans president. Hij ruimde toen plaats voor Puigdemont, met het oog op een grote coalitie van separatisten, die een absolute meerderheid hadden verworven in het regionale parlement.

Mas vervelde in 2012 van een gematigde nationalist tot een voorvechter van onafhankelijkheid toen hij van de regering van Mariano Rajoy een referendum eiste over zelfbeschikking.

Hij zei dinsdag dat hij ontslag nam om de groei van PDeCAT niet in de weg te staan. Bij de regionale verkiezingen van 21 december, waarbij de seperatististische partijen een absolute meerderheid verwierven in het parlement, behaalde PDeCAT een beter resultaat dan verwacht. Het beleid van besparingen en de verschillende corruptieaffaires hadden de partij van Mas nochtans geen deugd gedaan.

Artur Mas ontkent dat zijn ontslag iets te maken heeft met de uitspraak die volgende week valt in een affaire van verduistering van fondsen. Mogelijk wordt de illegale financiering van de Democratische Convergentie van Catalonië, de voorganger van PDeCAT, daarin blootgelegd.

Hij spreekt ook tegen dat een bekoelde relatie met Puigdemont de reden zou zijn. Artur Mas is al twee jaar onverkiesbaar omdat hij in 2014 een referendum over onafhankelijkheid organiseerde.

Eind december werd hij ook in verdenking gesteld voor onder meer rebellie vanwege zijn rol in het onafhankelijkheidsproces van het Catalaanse bewind.