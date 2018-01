Bijna alle leden van adviesraad voor nationale parken stappen op door Trump

De voorzitter van de adviesraad, Tony Knowles, de voormalige Democratische gouverneur van Alaska, kondigde zijn ontslag en dat van acht andere leden aan in een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Ryan Zinke.

Ze zijn verbolgen dat die geen aandacht schenkt aan de bescherming van historische sites en natuurreservaten. De adviesraad, die jaarlijks minstens twee keer bijeen moet komen, heeft sinds de ambtsperiode van Trump niet meer vergaderd.

In het eerste jaar van zijn mandaat weigerde Zinke ook steevast om de adviesraad te ontmoeten, zegt Knowes, terwijl andere regeringen meteen een vergadering regelden.

'Onze verzoeken om met elkaar in gesprek te gaan, werden genegeerd en de zaken waarover we het nieuwe team op het ministerie wilden briefen, staan duidelijk niet op zijn agenda', luidt het in de brief. 'Ik ben diep bezorgd dat de missie van rentmeesterschap, bescherming en bevordering van onze nationale parken aan de kant is geschoven.'

Knowles stelt zich ook de vraag waarom de raad niet geraadpleegd werd bij de recente beslissing van de regering om de toegangsprijzen voor parken te verhogen en een verbod op plastic flessen ongedaan te maken.