Barcelona: 'Verdachte bekent dat terroristen aanslag op Sagrada Familia planden'

Volgens de Spaanse krant El Mundo gaf Mohamed Houli Chemlal toe dat de cel aanslagen wilde plegen op de Sagrada Familia en andere monumenten in Barcelona.

De 21-jarige verdachte bevestigt zo wat hij al verklaarde bij zijn arrestatie, en de politie van Catalonië had eerder al laten weten dat ze vermoedde dat de daders het gemunt hadden op de Sagrada Familia. Politiechef Josep Lluís Trapero stelde dat de aanslagen in Barcelona en Cambrils, waarbij 14 mensen omkwamen, een 'alternatief uit wanhoop' was voor hun plannen, nadat de woning in Alcanar, waar bommen werden vervaardigd, ontplofte.

Dinsdag verschenen ook de drie andere nog levende verdachten voor de onderzoeksrechter. Het gaat om Driss Oukabir (28 jaar), Mohamed Aalla (27 jaar) en Salh El Karib (34 jaar).

In totaal bestond de terreurcel uit twaalf mannen, zegt de Catalaanse politie. Bijna allemaal hebben ze de Marokkaanse nationaliteit. Vijf van hen werden in de nacht van donderdag op vrijdag al uitgeschakeld door de Mossos d'Esquadra. Twee anderen stierven bij de explosie in de woning in Alcanar woensdagavond, waar de terroristen vermoedelijk de laatste hand aan het leggen waren aan enkele zelfgemaakte bommen.