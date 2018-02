Animal Rights klaagt mishandeling varkens aan bij leverancier Colruyt en Delhaize (video)

Dat klaagt de dierenrechtenorganisatie Animal Rights maandag aan. Het vlees van El Pozo wordt in Vlaanderen verkocht door Colruyt Group en AD Delhaize. De dierenrechtenorganisatie roept hen nu op om de producten niet langer te verkopen.

De beelden werden gemaakt door Igualdad Animal, het Spaanse onderzoeksteam van de internationale dierenrechtenorganisatie Animal Equality.

Op de video zijn varkens te zien met gigantische abcessen, ernstige misvormingen, infecterende wonden en enorme lies- en navelbreuken.

Dode varkens liggen er te ontbinden tussen levende soortgenoten en de afvalcontainers van het bedrijf puilen uit met kadavers.

De fokkerij bevindt zich in Alhama de Murcia, in het oosten van Spanje. Het bedrijf maakt deel uit van Cefusa, de groep waartoe ook vleesproducent El Pozo behoort.

In Vlaanderen zijn producten van El Pozo te koop bij Colruyt Group en AD Delhaize. Animal Rights heeft de supermarktketens nu aangeschreven met de vraag om de betrokken producten uit het aanbod te halen.

In een reactie heeft El Pozo al laten weten dat de fokkerij voldoet aan de Spaanse en Europese wetgeving. Volgens hen gaat het om varkens met aangeboren ziekten of misvormingen die apart staan om hun gezondheidstoestand te monitoren.