Angela Merkel en Martin Schulz op weg naar een verstandshuwelijk

Na weken van heftige strijd en discussie hebben de Duitse sociaaldemocraten (SPD) op een bijzonder spannend partijcongres in Bonn beslist om verder te onderhandelen over een coalitie met de CDU van bondskanselier Angela Merkel en de CSU, haar zusterpartij in Beieren. Het jawoord kwam er afgelopen zondag, en werd gegeven door net iets meer dan de helft van de circa zeshonderd SPD-afgevaardigden. Een bijzonder krappe meerderheid, dus, die bovendien geen spijkerharde garanties biedt op het scenario dat zowel SPD-voorzitter Martin Schulz als zijn voormalige opponente Angela Merkel nastreeft: een heruitgave van de zogenoemde Grosse Koalition.

