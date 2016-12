Angela Merkel: 'Deze daad zal opgehelderd en bestraft worden'

Een geschokte en bedroefde Angela Merkel sprak dinsdag de verzamelde pers toe in de kanselarij. 'Het is een zeer moeilijke dag', sprak Merkel. 'Net als miljoenen andere mensen in Duitsland ben ik diep geschokt en bedroefd over wat er gebeurd is. Dit is een onbegrijpelijke daad.'

Merkels gedachten gaan naar de slachtoffers, hun familieleden en vrienden. 'Twaalf mensen die gisteren nog onder ons waren, die zich op Kerstmis verheugden, zijn er niet meer', zei de bondskanselier. 'Ik denk aan de vele gewonden, die vechten voor hun leven en hun gezondheid. Ik wil dat u weet dat het hele land meerouwt. Wij allen hopen en velen bidden voor u.'

De bondskanselier gaat ervan uit dat de aaval een terreuraanslag was, maar benadrukt dat op veel vlakken onduidelijkheid nog heerst. . Ze reageerde ook op de melding van enkele persagentschappen die op basis van verklaringen van veiligheidsmensen zeggen dat de dader een Pakistaanse asielzoeker is. 'Het zou heel erg zijn als de dader inderdaad een asielzoeker was. Het zou erg zijn voor de mensen die vluchtelingen helpen, voor mensen die oprecht asiel vragen en voor mensen die moeite doen om te integreren', stelde Merkel in Berlijn.'

Merkel bedankte de hulpdiensten voor hun werk, en drukte haar vertrouwen uit in de onderzoekers, die 'deze laffe daad moeten ophelderen'. 'Ze zal opgehelderd worden, en bestraft, zo hard als onze wet verlangt.'

Later vandaag vergadert Merkel nog met Duits president Joachim Gauck en Michael Müller, burgemeester van Berlijn. Samen met de veiligheidsdiensten zullen ze de toestand en eventuele bijkomende maatregelen continu evalueren. In de namiddag zal Merkel ook naar de Breitscheidplatz begeven, de plaats van het ongeval, om haar medeleven te betuigen met de slachtoffers en hun families.