Afghaanse president roept taliban op tot ommekeer

De taliban moet volgens de Afghaanse president Ashraf Ghani de hoop op een overwinning opgeven. Ze moet hun gewapende verzet beëindigen en vredesgesprekken aanknopen.

VS-president Donald Trump verklaarde maandag dat de VS zijn militair engagement in Afghanistan zal versterken. Buitenlandse troepen zijn daar ingezet als opleiders en adviseurs van de Afghaanse veiligheidsdiensten.

Daarnaast grijpen de VS ook rechtstreeks in in de strijd tegen de taliban. Een versterking van de troepen tekent zich af, maar Trump weigerde daarbij aantallen te noemen.