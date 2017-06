Gerry Adams (Sinn Fein): referendum over eenheid Ierland onvermijdelijk

Sinn Fein heeft donderdag zeven van de achttien Noord-Ierse zetels in de wacht gesleept, drie meer dan vorige keer. Maar als tegenstanders van de unie met Groot-Brittannië gaan die verkozenen traditioneel niet zetelen in Westminster.

Sinn Fein staat lijnrecht tegenover de protestantste Unionistische Partij DUP die tien zetels in de regio behaalde. De partij van Arlene Foster wil de eenheid met het Verenigd Koninkrijk behouden. Na de verkiezingen heeft zij de joker in handen want de Conservatieve premier Theresa May wil haar gebruiken om een nieuwe regering te vormen.

Het bondgenootschap in Westminster kan ook gevolgen hebben voor de Noord-Ierse regering. In Ulster delen Sinn Fein en de DUP sindes 2007 de macht. In januari spatte de coalitie echter uiteen.