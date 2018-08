Hitte: China wordt tegen eind van de eeuw onleefbaar

Het noorden van Oost-China, een van de dichtst bevolkte gebieden van de wereld, wordt tegen het eind van de eeuw 's werelds dodelijkste hittegolfzone, zeggen wetenschappers.

Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) dat in het vakblad Nature Communications verscheen, blijkt dat het gebied, waar de hoofdstad Peking en ook Shanghai zich bevinden, 'tegen de grenzen van de leefbaarheid zal stoten' tegen 2070 door extreem vochtige hittegolven als er niets wordt gedaan aan de klimaatverandering door bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 aan te pakken.

De studie is in het bijzonder verontrustend omdat veel van de 400 miljoen inwoners die de regio bevolken boeren zijn. Het is dan ook een belangrijke streek voor de voedselbevoorrading van het hele land.

'China stoot momenteel het meeste broeikasgassen uit', aldus klimaatwetenschapper Elfatih Eltahir, die de studie leidde. 'En dat heeft mogelijk ernstige implicaties voor de eigen bevolking. Als we evenveel blijven uitstoten als vandaag, brengen we de leefbaarheid van de dichtst bevolkte regio in het dichtst bevolkte land in de wereld in gevaar.'

Luchtvochtigheid

De prognoses zijn gebaseerd op onderzoek dat aantoont dat de mens niet kan overleven boven een bepaalde temperatuursdrempel. Ook de vochtigheid, die gemeten wordt aan de hand van de natteboltemperatuur, speelt daarbij een cruciale rol. Bij een natteboltemperatuur van 35 graden Celsius zal een gezonde mens binnen de zes uur bezwijken aan de loden hitte. Tussen 2070 en 2100 zou een dergelijke temperatuur verschillende keren bereikt worden in noorden van Oost-China als het business-as-usualscenario van de huidige broeikasgasuitstoot aangehouden wordt. De kwetsbaarheid van de regio ligt vooral bij het intense irrigeren van het land. Dat proces zorgt ervoor dat meer water verdampt, waardoor de luchtvochtigheid stijgt.

Het toekomstige doemscenario is overigens al begonnen. De voorbije 50 jaar is het aantal extreme hittegolven in de regio al enorm toegenomen.

Uit eerder onderzoek door Eltahir en zijn collega's blijkt dat ook de Golfregio in het Midden-Oosten, het hart van de wereldwijde olie-industrie, in de toekomst met dodelijke hittegolven zal te maken krijgen als de klimaatverandering niet binnen de perken blijft. Vooral Abu Dhabi, Dubai, Doha en de Iraanse kuststeden bevinden zich in de gevarenzone. De dodelijke grens van 35 graden natteboltemperatuur werd in juli 2015 bijna bereikt in het Iraanse Bandar Mahshahr, waar het toen 46 graden Celsius werd met een vochtigheidsgraad van 50 procent.

Momenteel kampt Japan met een dodelijke extreme zomerhitte. In totaal eiste de al meer dan twee weken aanhoudende hittegolf in het land minstens 119 mensenlevens. Bijna 50.000 mensen werden wegens een zonnesteek of gelijkaardige aandoeningen in het ziekenhuis behandeld. Op 23 juli steeg het kwik in de stad Kumagaya naar 41,1 graden Celsius. Dat was de hoogste ooit in Japan gemeten temperatuur.

Trend

De klimaatverandering verhoogt tot slot ook het risico op hittegolven in het noorden van Europa, zo blijkt uit een studie van het netwerk World Weather Attribution, dat zich met het verband tussen weer en klimaat bezighoudt. 'Wat ooit als ongewoon warm weer gold, wordt volkomen normaal - in enkele gevallen is dat al zo', zegt Friederike Otto van de universiteit van Oxford over de resultaten.

Fundamenteel is het amper mogelijk afzonderlijke weerfenomenen terug te voeren op de klimaatverandering. Toch kan men trends zien. De klimaatonderzoekers zijn het erover eens dat weerfenomenen extremer worden en vaker voorkomen. Dat geldt niet alleen voor hittegolven maar bijvoorbeeld ook voor zware regen.