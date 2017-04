Beestenboel: 'Tegen de tijd dat de 'betonstop' zijn werk moet doen, is de ringmus bij ons uitgestorven'

Het is een raadsel waar zelfs de grote Charles Darwin zich het hoofd over brak: waarom zijn bij de huismus de verenkleden van mannetjes en vrouwtjes verschillend, terwijl bij de ringmus beide geslachten er hetzelfde uitzien? Het vraagstuk is nog altijd niet opgelost. Wetenschappers komen niet verder dan de (plausibele) veronderstelling dat het een gevolg is van een toevallige ontwikkeling.

