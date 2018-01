Ziek met vlekjes: dit zijn de symptomen van verschillende kinderziektes

De term kinderziektes is een verzamelnaam voor infecties die frequent voorkomen bij jonge kinderen. Sommige zijn besmettelijk, waardoor ze vaak in dezelfde periode bij verschillende kinderen - op school of in de crèche - opduiken. Hoewel ze kinderen erg ziek kunnen maken, zijn de meeste kinderziektes onschuldig en gaan ze vanzelf over. Na een kinderziekte bouw je gewoonlijk een goede immuniteit op, waardoor je ze in je leven meestal maar één keer krijgt.

