WHO: 'Geef moeders meer tijd om te bevallen'

Er moet meer vertrouwen zijn in de capaciteit van een vrouw om op een natuurlijke manier een kind te baren. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie bij nieuwe richtlijnen om medische interventies in de verloskamers te beperken.

De voorbij twintig jaar is het gebruik van methodes om het geboorteproces te sturen, zoals een infuus of een keizersnede, aanzienlijk toegenomen. Die interventies dienen wel om vrouwen en hun zuigelingen te helpen, maar ze kunnen ook negatieve effecten hebben, zegt de VN-organisatie.

In het bijzonder ondermijnen ze de capaciteit van de vrouw zelf om te baren en hebben ze een negatieve invloed op de ervaringen daarbij.

Indien de arbeid normaal verloopt en indien moeder en kind het goed stellen, is er geen nood aan bijkomende stappen.

De WHO laat daarbij de al decennia geldende regel los dat er een interventie nodig is indien de baarmoederhals minder dan één centimeter per uur opent.