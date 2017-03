Sjoemeldiesels veroorzaken 1200 voortijdige overlijdens

De onderzoekers richtten zich op de uitstoot van auto's die zijn verkocht in Duitsland, het land waar volgens hen dan ook de meeste slachtoffers zullen vallen: ongeveer vijfhonderd. De extra uitstoot die tussen 2008 en 2015 in de lucht is gekomen in Duitsland, kan deze mensen zo'n tien jaar van hun leven kosten, beweren ze.

Omdat luchtvervuiling eenvoudig de grens overgaat, verwachten ze daarnaast slachtoffers in Polen (160), Frankrijk (84) en Tsjechië (72). Volgens de modellen van het MIT is er via oostenwind ook vervuilde lucht ook overgewaaid naar Nederland en België. Het aantal slachtoffers in deze twee landen ligt naar schatting lager dan 27 per land.

2.600 voortijdige overlijdens voorkomen

Het is onwaarschijnlijk dat Volkswagen het enige bedrijf is dat een probleem heeft met overmatige emissie Steven Barrett, onderzoeker MIT

Vorig jaar kwam aan het licht dat Volkswagen software in auto's heeft ingebouwd die ervoor zorgt dat ze bij emissietesten schoner lijken dan ze in werkelijkheid zijn.

Als Volkswagen de diesels die te veel uitstoten voor het einde van dit jaar aanpast aan de Europese normen, zou dit 2.600 voortijdige overlijdens kunnen voorkomen, staat in het onderzoek. Daarmee wordt ook ruim 4 miljard euro aan gezondheidszorgkosten bespaard.

Voor het vandaag gepubliceerde onderzoek is gekeken naar de overmatige uitstoot van 2,6 miljoen getroffen auto's die in Duitsland door Volkswagen werden verkocht onder de merken VW, Audi, Skoda en Seat. De onderzoekers willen in vervolgonderzoek ook kijken naar de uitstoot van auto's van andere fabrikanten.

"Het is onwaarschijnlijk dat Volkswagen het enige bedrijf is dat een probleem heeft met overmatige emissie", zegt medeauteur Steven Barrett van het MIT. "We weten niet of andere fabrikanten op dezelfde manier sjoemelen met software, maar er is wel bewijs dat ook veel andere auto's in de praktijk meer uitstoten dan de vastgestelde grenswaarde bij testen." (IPS)