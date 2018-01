Nederlandse kinderartsen pleiten voor verbod voor energiedrankjes onder 18 jaar

Energiedrankjes zijn niet onschuldig en daarom zou de verkoop ervan aan kinderen onder de achttien jaar verboden moeten worden. Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) maandag. De Vlaamse Vereniging voor Kinderartsen (VVK) pleit niet meteen voor een verbod, maar voor sensibilisering, zo meldt de VRT.

Het drinken van de energiedrankjes leidt volgens de NVK bij jongeren tot klachten als rusteloosheid, moeheid, slaapproblemen en hartritmestoornissen. 'Artsen zijn zich er steeds meer van bewust dat medische klachten van jongeren veroorzaakt kunnen zijn door energiedrankjes. Zelf informeer ik vaker bij een patiënt of hij of zij energiedrankjes heeft gedronken, ook om onnodige medicalisering te voorkomen', zegt kinderarts Brita de Jong-Van Kempen namens de NVK.

'Wij pleiten niet expliciet bij de overheid om een verbod op energiedrankjes voor minderjarigen in te voeren', zegt voorzitter Ann De Guchtenaere van de Vlaamse Vereniging voor Kinderartsen aan de VRT-redactie. Zij wil vermijden dat de discussie verengd wordt tot een welles-nietesspel over wel of geen verbod. 'Het is wél onze taak om te informeren en te waarschuwen over de risico's van die energiedrankjes voor je gezondheid. We hopen dat de overheid daarin dan ook zelf haar verantwoordelijkheid neemt.'

Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil geen verbod. 'We moeten jongeren uitleggen wat de risico's zijn. De ouders vervullen een belangrijke rol bij de keuze voor gezonde voeding. Maar maak het een verboden vrucht en het wordt alleen maar lekkerder', reageert de minister.

Lees ook: De Block waarschuwt voor consumptie energiedranken door kinderen

Haar Nederlandse collega, staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis, zit op dezelfde lijn. 'Er zijn meer producten die je voor je gezondheid beter niet of met mate kan consumeren. Verbieden is dan niet dé oplossing.' Ouders en de scholen spelen een belangrijke rol om dit duidelijk te maken.