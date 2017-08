Littekens van brandwonden verbeteren zonder te snijden

Brandwonden laten niet altijd een ontsierend litteken achter. 'Maar dat risico is wel groter in bepaalde omstandigheden', zegt Peter Moortgat. Hij is coördinator van de kinesitherapeuten van Oscare, het Antwerpse nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden(littekens), en van de Scar Academy, de multidisciplinaire opleiding littekentherapie van Oscare in samenwerking met de Universiteit Antwerpen.

...